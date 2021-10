Lazio, Wilson: “Domenica è mancata l’umiltà. La sosta aiuterà a riflettere e a reagire”

La sconfitta contro il Bologna frena gli entusiasmi della Lazio e fa riflettere. La seconda battuta d’arresto da quando è iniziato il campionato. Buone le prestazioni nelle prime due gare poi il ko con il Milan e con il Galatasaray. La Lazio sembra essersi ripresa col derby in cui ha dominato sugli avversari e si è replicata anche in Europa. Poi cade di nuovo al Dall’Ara uscendo sconfitta 3 a 0. Abbiamo analizzato questo andamento altalenante della squadra di Sarri con l'ex capitano biancoceleste Pino Wilson, intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni.

BOLOGNA – “Una partita che noi pensavamo potesse avere un altro risvolto dopo le belle prestazioni del derby e in Europa League. Probabilmente è mancata un po’ di umiltà nell’affrontare il Bologna e quando l’entusiasmo, l’euforia e la percezione di sapere di essere forti non viene accompagnata dall’umiltà esce fuori la prestazione che abbiamo fatto. È impossibile che a distanza di 7 giorni tu possa cambiare atteggiamento e approccio alla partita. Sembrava una squadra sbagliata”

TEMPO – “È un alibi o realmente bisogna attendere ancora? Siamo agli inizi, sono passate 8 partite che non sono poche ma nemmeno tante. Fino ad ora abbiamo visto poco per quello che concerne le innovazioni apportate da Sarri. Si dice che il tempo sia galantuomo quindi aspettiamo”

UP E DOWN – “Mancanza di fame? Se io voglio raggiungere determinati obiettivi, fame la devo avere mattina pomeriggio e sera calcisticamente parlando. Perché sembrava una squadra che avesse tanti punti di vantaggio sulle altre e quindi si può concedere delle svogliatezze che producono solo effetti negativi. Su questo starei attento. Sottovalutare l’avversario? Atteggiamenti che inconsapevolmente prendi pensando di non avere quegli stimoli che hai avuto contro la Roma e contro il Lokomotiv che ti portano ad avere questa reazione. È un aspetto negativo”

CORSI E RICORSI – A prescindere da chi fosse l’allenatore la Lazio ha sempre avuto un atteggiamento non costante, si è potuto vedere anche negli anni scorsi: “Corsi e Ricorsi, sono di carattere negativo. È già successo anche in passato ma non deve essere una scusante per quello che è successo domenica”

SOSTA – “Le soste quando le cose non vanno bene, portano tranquillità e permettono di analizzare il motivo per cui è successo questo. L’allenatore si confronterà con i giocatori che sicuramente faranno un mea culpa. Questa sosta viene al momento giusto”

Infine, l'invito a guardare questa sera la sua trasmissione Football Crazy alle 20:30 su Gold Tv: "Parleremo di questo e altri temi, non soltanto di Lazio ma su tutto il campionato"

