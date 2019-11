Lazio, Wilson e Oddi ricordano il primo scudetto: "Maestrelli come un padre" - VD

Come anticipato dal direttore della comunicazione biancoceleste, Stefano De Martino, la Lazio ha pubblicato sui propri social il primo video di avvicinamento all'apertura del negozio in centro. I protagonisti del debutto di questo nuovo progetto sono Giancarlo Oddi e Pino Wilson. Due eroi del primo scudetto del '74, che hanno raccontato in pillole.

WILSON: "Sono passati ormai 50 anni. Vedere concretizzarsi un sogno credo sia stata la cosa più bella. Il giorno del primo scudetto ci furono 81.400 persone, un record imbattuto. La squadra aveva degli interpreti, anzi protagonisti eccezionali. A cominciare dall'uomo guida: Tommaso Maestrelli. Oggi la gente ti ferma, ti vuole bene, e questo ci dà la voglia di sentirsi ancora più laziali. Vieni ricordato attraverso i racconti tramandati dal nonno al nipote, e questo tiene sempre vivo il tuo sentimento verso questa società".

ODDI: "Il pubblico era il massimo possibile. Era tutto pieno, non cadeva uno spillo. Mi ricordo che non avevo saliva. Maestrelli quando arrivava nello spogliatoio ti guardava, e se tu avevi avuto dei problemi il giorno prima, se ne accorgeva. Quando si dice “Avere due padri”. Lui si accorgeva ti cose di cui mio padre non si sarebbe reso conto. Ci portava a dare sempre il meglio".

LAZIO, LE PAROLE DI IMMOBILE

LAZIO, CAICEDO IN PAIDEIA

TORNA ALLA HOMEPAGE