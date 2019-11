La Lazio si prepara all'apertura del negozio in centro. De Martino: "Stiamo crescendo"

Il direttore della comunicazione della Lazio, Stefano De Martino, ha parlato a Lazio Style Channel di un'iniziativa che avrà luogo sui social attraverso una serie di video. Il primo che è stato pubblicato sui profili ufficiali lascia intendere che il progetto anticipa l'apertura del negozio - Lazio Style Official Store - in centro storico a Roma. Ecco il suo intervento: "Se ne parlava dal 2008, ce lo chiedevano. La richiesta che sempre ho sentito, che ci penalizzava perché non lo avevamo. Il momento è arrivato, lo sanciremo con un video che alle 17.30 sarà presente sui social biancocelesti. Non aggiungiamo nulla adesso, sui social ci sarà questo video di un minuto e mezzo. Il primo di dieci che proporremo da qui all'inizio del mese. Dei video che ci avvicineranno a un'aggiunta in questo percorso di crescita che la società ha cominciato da anni. Questo si vede non solo dal punto di vista sportivo, ma anche strutturale. Formello è già il più grande d'Italia con i 24 ettari d'estensione, ma lo sarà anche a livello strutturale. Diciamo che tutto questo se n'era parlato negli scorsi anni e sta avvenendo sotto i nostri occhi, un qualcosa che coinvolge tutti, che si rivolge anche all'estero se vogliamo".

IL PRIMO VIDEO: "Ci saranno due protagonisti che tutti riconosceranno, protagonisti di un momento storico della Lazio, del primo momento storico della Lazio, che ha segnato tutti quelli che sono nati prima degli anni Settanta. Qualcosa che ti ha fatto diventare laziale se eri piccolo. Io avevo solo due anni, l'ho vissuta in maniera cosciente e incosciente. Ma c'ero comunque ed è un momento che non dimenticheremo. In questo primo video, la presenza di due laziali che ci racconteranno qualcosa. Poi questo qualcosa significherà quello che succederà a inizio del mese e che festeggeremo con i nostri tifosi. Appuntamento alle 17:30 con questo primo video, domani il secondo, anche questo imperdibile, ripercorreremo altri momenti importanti. Ci aiutano a ricordare, questo è l'impegno che ci siamo sempre presi. Ricorderò sempre quando abbiamo acceso il canale dedicammo il primo mese a quello che avevamo fatto. La storia ti aiuta a capire il presente, un qualcosa che non va mai perso. Fondamentale ripercorrere e percepire quelle emozioni. Lo faremo in questa cavalcata di dieci video".

LA CORSA CHAMPIONS: "Compleanno importante, 120 anni, cifra tonda. La Lazio in questi anni è cresciuta molto. Ha giocato finali importanti. L'obiettivo già dichiarato da tutta la società è il piazzamento Champions. Sappiamo che è difficile restare nelle prime quattro, ma ci dicono anche fuori dai confini italiani che la Lazio è una bella squadra da veder giocare. Serve la giusta attenzione. Da inizio campionato abbiamo perso 4-5 punti per distrazione, penso al derby in cui hai dominato con 22 tiri a 2. Inzaghi ha voluto battere su questo tasto durante gli ultimi giorni proprio perché manca solo quello. Hai la qualità, i giocatori di alto tasso tecnico. Lo abbiamo visto a Milano dove hai condotto la partita contro l'Inter senza portare a casa il risultato. La squadra c'è, questa è la conferma, lo si vede da queste prestazioni. Sarà importante riattaccare subito la spina. Il match con il Sassuolo sarà insidiosissimo, più di una partita in casa contro una big. Se non ci arrivi con la giusta concentrazione rischi. Dopo la sosta non abbiamo numeri sempre positivi, cerchiamo quindi di sfatare anche questo mini-tabù. Ci auguriamo che ci sia grande attenzione, grande impegno".