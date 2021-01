Lazio, Wilson: "Serve un difensore centrale. Su Caicedo..."

Una Lazio a due facce, quella vista fin qui. Concentrata e determinata in Champions, mentre discontinua e sbarazzina in campionato. Un momento negativo quello attuale dei biancocelesti, non dipeso però, secondo le parole di Pino Wilson riportate dalla rassegna stampa di Radiosei, dal carattere: "Non credo sia un problema di personalità, altrimenti non l'avremmo vista neanche in Champions ". Nonostante la discontinuità, la zona alta della classifica non è così distante, e il tempo per recuperare c'è: "bisogna recuperare pozisioni. Sei punti non sono affatto incolmabili ". Il mercato appena aperto potrebbe dare una mano a Inzaghi, il quale avrebbe chiesto come rinforzi un centrale e un quinto a sinistra. Secondo Wilson però, la priorità sarebbe il reparto arretrato: "Prenderei un difensore titolare. Sono troppi 24 gol subiti. Caicedo invece deve restare ".

