Calciomercato Lazio, il Lille non concede il prestito per Bradaric: il punto

In attesa di conoscere l'esito della vicenda tra Lazio e Genoa per Vavro, la situazione in entrata resta bloccata. Inzaghi ha chiesto un difensore centrale e un esterno di centrocampo. Lulic continua ad allenarsi a singhiozzo, e il ds Tare valuta da tempo l'acquisto di un esterno under 22. La pista che porta a Bradaric del Lille, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, si è complicata: i francesi infatti non concedono il prestito con diritto e pretendono 15 milioni di euro. L'altra pista è legata al classe duemila del Cucaricki, Kamenovic. Sotto osservazione però anche il mercato degli svincolati: su tutti Romulo e Asamoah. Il primo si è svincolato dal Brescia alla fine della scorsa stagione, mentre l'altro non gioca da dicembre 2019 per problemi legati alla cartilagine del ginocchio. In caso si puntasse su un over, a far posto in lista al nuovo acquisto sarebbe Djavan Anderson. Ma l'eventuale operazione in entrata resta legata per il famoso indice di liquidità Figc, all'uscita di Vavro. Saranno ore decisive.

