Lazio, Wilson: "Vavro e Lazzari acquisti ad hoc. Obiettivo? Sempre lo stesso..."

È partita stamattina con le visite mediche di rito la stagione 2019/2020 della Lazio. Il mercato ha aperto ufficialmente i battenti da pochi giorni, ma già sono stati messi a segno due colpi ufficiali (Vavro e Adekanye) e altri due verranno ufficializzati a breve (Lazzari e Jony). Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l'ex capitano della Lazio, Pino Wilson, ha espresso un personale giudizio sulle operazioni di mercato sin qui portate a termine, confermando il quarto posto tra gli obiettivi principali della squadra di mister Inzaghi: "E' prematuro fare bilanci, il mercato è iniziato da poco ma lo giudico per ora discreto. Sono arrivati due giocatori ad hoc: Vavro e Lazzarri, quest'ultimo lo rincorrevamo dall'anno scorso. Per ora non ci sono state cessioni di rilievo, ma vediamo. E' ancora lunga".

MILINKOVIC - "Dipende dalle squadre interessate. Tutti i giorni si legge del PSG e dello United. È un giocatore di un certo spessore e ha un mercato che si è rivalutato negli ultimi tempi. Credo che in caso di offerta di un certo tipo ci sarà il benestare della Lazio. Il giocatore del resto vuol andare in una big, in Champions".

LUIS ALBERTO - "Servono i soldi. Tra i club adesso c'è chi vuole approfittarsi della volontà del calciatore e punta così al ribasso dal punto di vista delle offerte. Ma questo non lo trovo corretto. Se non arriva la cifra giusta non può partire".

CALCIOMERCATO LAZIO - "A sinistra sulla fascia c'è soltanto Lulic: Lukaku non sta ancora bene fisicamente e Durmisi non è all'altezza di una squadra da Champions. In avanti c'è un punto interrogativo su Caicedo: se viene ceduto, bisogna intervenire".

LAZIO, OBIETTIVO QUARTO POSTO - "Sì, l'obiettivo è quello. Vedo Juve, Napoli e Inter e poi per il quarto posto lotteranno Atalanta, Milan, Roma e Lazio".

