Lazio Women, Carolina Morace tra le icone del Mondiale Femminile - FT

Il calcio femminile negli ultimi anni ha avuto una svolta epocale. Il movimento è riuscito a imporsi nel panorama calcistico, raggiungendo traguardi importanti come le partite trasmesse in tv, un bacino d'utenza in grande espansione e l'approdo imminente nel mondo del professionismo. 30 anni fa, quando fu istituito il Mondiale di categoria, certi obiettivi erano semplicemente impensabili. Per festeggiare il 30esimo anniversario dell'edizione inaugurale in Cina nel 1991, l'account Instagram della competizione ha deciso di celebrare le figure iconiche che hanno influenzato il gioco per decenni: c'è anche l'ex coach della Lazio Women Carolina Morace. Con la maglia dell'Italia è arrivata per due anni in finale agli Europei (1993-1997) e ha realizzato in totale 105 gol.