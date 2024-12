Lazio Women, Castiello: "La promozione il ricordo più bello. Nel 2025..."

Antonietta Castiello, capitano della Lazio Women, durante la cena di Natale è stata intercettata dai microfoni ufficiali del club e ha commentato così il 2024, rivelando anche i buoni propositi per l'anno che verrà: "È stato un anno bellissimo per la promozione e rimarrà impresso a tutte. La vittoria col Milan? Prima dell’urlo che abbiamo fatto in campo avevo detto che doveva essere un giorno per tirare un sospiro di sollievo. È stato così e è stata una vittoria che desideravamo e meritavamo da tempo. Propositi? Mi auguro di fare molto meglio rispetto al passato e per quanto riguarda la squadra penso che come abbiamo finito il 2024 dobbiamo iniziare il 2025”.

