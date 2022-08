Lazio Women, certi amori non finiscono: Palombi torna in biancoceleste

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Nell'ultima stagione in biancoceleste era stata tra le protagoniste della promozione in Serie A, poi l'addio improvviso per andare alla Res Roma, dopo quattro anni, e ora il ritorno: Claudia Palombi è il nuovo rinforzo della Lazio Women. L'attaccante classe 1997, sorella di Simone Palombi, torna in quella che lei ha sempre definito casa sua e a testimoniarlo è il video postato in questi giorni del suo arrivo a Formello, accompagnato dalla dedica: "Ciò che è destinato a te troverà sempre il modo di raggiungerti. Con i miei colori addosso e l’aquila sul petto". Come l'ultimo anno, anche in questo, Palombi avrà l'obiettivo di riportare la squadra di cui è tifosa nella categoria che merita.