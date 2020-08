Lazio Women, Coletta appende gli scarpini al chiodo: il saluto via social - FT

Dopo cinque anni tra le fila della Lazio, per Cristina Coletta è arrivato il momento dei saluti. La fine del percorso con i biancocelesti coincide con quello della sua carriera da calciatrice. Sul proprio profilo Instagram, ha spiegato le ragioni dietro alla decisione di appendere gli scarpini al chiodo: "Ci ho messo un po' di tempo a metabolizzare questo dolore, ma eccomi qui. Dopo cinque anni bellissimi, faticosi e a volte lunghissimi e pieni di sacrifici. È bastata una telefonata di due minuti fatta il 3 luglio con un semplice 'Non sei stata riconfermata per l'età'. Come se la passione e la devozione per questa maglia possa essere sminuita in sei misere parole e zero riconoscimenti per quello che una calciatrice ha fatto e rifarebbe anche oggi sapendo già la fine (...) Quando si ama fortemente qualcosa fa sempre male lasciarlo andare via, soprattutto quando forse ancora non si era così pronti. Ma anche questo insegna e fortifica, e nel dolore si rinasce, si deve rinascere, bisogna farselo come regalo (...) Finisco con la Lazio, perché questa è la strada dove sono nata a cresciuta. Questa è la squadra che mi ha fatto battere il cuore, la squadra dove ho gioito, pianto, esultato e gridato la mia rabbia per un gol sbagliato. Sono cresciuta in una famiglia di laziali e non potevo chiedere di più, non poteva essere altrimenti (...) Non parlerò di come sono stata trattata, sarebbe troppo facile infangare e non credo che poi porterebbe a molto nel mio percorso di crescita come donna. Ma credo nella famosa ruota che gira ed io attenderà in silenzio le mise risposte".

