Lazio Women, Colombo: "Stiamo lavorando bene. Le nuove arrivate..." - VIDEO

La Lazio Women sta proseguendo la preparazione in vista dell'inizio della stagione e del debutto in Serie A. Le biancocelesti stanno lavorando agli ordini di mister Grassadonia in ritiro a Torgiano e tra una seduta e l'altra d'allenamento, ai microfoni dei cronisti presenti, è intervenuta Sofia Colombo. Le parole della centrocampista: "Bilancio positivo, sono giorni di lavoro intenso dove si sta tanto in campo a provare le nuove soluzioni. È un bilancio come ho detto positivo, le nuove si stanno integrando in squadra e le stiamo aiutando. Facciamo le serate canto dove chi è nuovo sta entrando in squadra”

“Questi primi giorni di lavoro stanno andando bene, Flaminia non la conoscevo ma è stato un innesto positivo per la squadra e stiamo cercando di aiutarla anche per i movimenti dell’anno scorso, per lei sono nuove cose. Si sta comportando bene. A centrocampo ora siamo in cinque, stiamo lavoro bene e cerchiamo di dare il massimo. Competitività? È uno stimolo in più, avere qualcuno con cui competere è sempre positivo perché ti permette di dare il cento per cento e di essere sempre sul pezzo e dare il massimo. Non puoi mai mollare.”

“Mister? Lo vedo più maturo. Lui arrivava dal maschile, quest’anno lo vedo più per il calcio femminile. Capisce meglio come comportarsi e rapportarsi anche in allenamento. Sono più piacevoli e divertenti nonostante si fatica”.

“Reazione al derby? Metà delle compagne lo sapevano che sarebbe stata la Roma alla prima giornata, la reazione è stata di stupore però siamo cariche e cercheremo di fare bene”.

“Abbiamo persone importanti strada facendo, anche per la storia della Lazio. Penso che abbiano passato lo scettro a altre persone che, anche se sono da quattro/cinque anni, hanno capito bene la lazialità e cosa vuol dire essere laziale e tramandarla alle nuove”.

“Nazionale? È un sogno che c’è sempre e che accompagna ogni calciatrice. Penso che il primo passo però sia lavorare bene in squadra, se si lavora bene in squadra penso poi sia una conseguenza. Il sogno c’è, rimane, ma è tutta una conseguenza. Se si fa bene con la squadra, la chiamata poi arriverà”.

“Derby? La Roma è sicuramente una società che ha investito prima e quindi ha anche fatto un percorso ed è arrivata a certi obiettivi, non per niente ha già fatto la Champions e ha vinto gli ultimi campionati. È una squadra matura, che sa come comportarsi e che è in Serie A da tanti anni. Noi siamo la squadra cadetta, che sale e che arriva da sfavorita ma non si sa mai. Può anche vincere. Nei derby il risultato non è scontato, noi stiamo lavorando per non lasciarlo scontato”.

“È importantissimo mantenere la categoria. Noi veniamo da una Serie B che si è alzata di livello e la Serie A è un altro ritmo, ha altre giocate e calciatrici che hanno maggiore maturità e esperienza. È importante rimanere nella massima serie, è uno degli obiettivi, stiamo lavorando per questo. Ci vorranno magari un paio di mesi, ma sono fiduciosa perché col lavoro del mister sono sicura faremo vedere un bel calcio”.

