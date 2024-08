Lazio Women, Connolly si presenta: "Mi sento una leader. Darò il massimo per..."

Megan Connolly, arrivata questa estate alla Lazio Women, si è presentata ai microfoni ufficiali del club raccontandosi e rivelando gli obiettivi della stagione sia individuali sia di squadra. Le sue parole: "Ho scelto la Lazio perché nelle ultime cinque o sei stagioni avevo giocato ad altissimo livello in Inghilterra, poi è arrivata questa opportunità per sbarcare in Italia rimanendo sempre ad alto livello, in Serie A. Da quando sono stati avviati i contatti mi sono serviti giusto un paio di giorni per prendere la mia decisione. Sarà un campionato difficile, molto complicato. La squadra è stata appena promossa, ma penso che abbiamo un gruppo molto unito e uno staff tecnico importante. Daremo tutto in ogni gara a partire da venerdì, ci attende una sfida tosta”.

“Il calcio inglese mi ha insegnato tanto, lì c’è un livello altissimo. Devi essere pronta per un gioco intenso che è in crescita costante anno dopo anno. Sono certa che riuscirò a portare la mia esperienza per alzare il livello della squadra. Sono una calciatrice alla quale piace avere il pallone tra i piedi, agire in mezzo al campo ma anche in difesa. Mi piace variare molto, alternando passaggi corti a lanci in verticale. Sono una grande lavoratrice e sono sempre pronta a sostenere le mie compagne, mi sento una leader. Parlo molto durante le partite, ogni volta che entro in campo cerco sempre di dare il massimo per la squadra e i tifosi”.

“Giocare a livello internazionale negli ultimi otto anni, compresa l’esperienza vissuta nel Mondiale lo scorso anno, mi ha aiutato a crescere portandomi al confronto con le migliori calciatrici. Vorrei riuscire a portare tutto questo nel mio club, continuare a eccellere e a crescere a livello internazionale e provare a aiutare tutta la squadra. L’obiettivo è anche crescere ancora nel mio modo di stare in campo, aiutando anche le mie compagne. Lo scorso anno ero il capitano della mia squadra in Inghilterra, ovviamente mi sento una delle leader del gruppo. È qualcosa di cui mi sento molto orgogliosa, come detto in campo parlo molto e questo significa sentirsi una guida per le altre calciatrici. Ovviamente devo continuare a imparare l’italiano e i modi giusti per aiutare la squadra anche a parole. I miei prossimi obiettivi sono quelli di cercare di essere in campo quante più partite possibili, continuare a migliorare a livello personale e di squadra, arrivando a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissate e avere un grande impatto nella squadra".

