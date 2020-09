Lazio Women, la presentazione della squadra alla Rinascente - FOTO

È in corso, presso la Rinascente di Roma, la presentazione della Lazio Women. Per l'occasione sono presenti il presidente Lotito, la Dottoressa Nastri, il responsabile del settore giovanile e direttore sportivo della squadra femminile biancoceleste Bianchessi e il responsabile della comunicazione De Martino. Questa la rosa al completo più i membri dello staff tecnico:

Staff tecnico:

Monica Caprini (team manager), Daniele Morganti (dirigente accompagnatore), Asciraf Seleman (allenatore), Lorenzo Calabria (vice), Stefano Tanchella (preparatore atletico), Matteo Pasca (match analyst), Daniela Ceccarelli (medico sociale), Filomena Consiglio (fisioterapista), Andrea Firrincieli (club manager).

La Rosa:

I neoacquisti: Guidi (portiere, ex CF Roma), Lipman (difensore, Fiorentina), Cuschieri (centrocampista, ex Psv) e Martin (attaccante, ex Chelsea, Atletico Madrid e Malaga).

Le altre ragazze della rosa:

Portieri: Sacco, Natalucci.

Difensori: Falloni, Santoro, Pezzotti, Savini, Gambarotta, Colini, Vaccari.

Centrocampisti: M. Berarducci, Mattei, Cianci, Castiello, Di Giammarino, S. Berarducci, Proietti.

Attaccanti: Pittaccio, Visentin, Palombi, Clemente.