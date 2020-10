Lazio Women, la prima vittoria in casa si fa attendere: arriva solo un pareggio con il Brescia

Dopo la sfida vinta in Coppa Italia, la Lazio Women ha ritrovato oggi al 'Fersini' il Brescia, in occasione della quinta giornata di Serie B. Le biancocelesti cercano una vittoria per rimanere nei piani alti della classifica e per collezionare i primi tre punti casalinghi.

LA PARTITA - Partono bene le ragazze di Seleman, che al 10' si portano in vantaggio con Visentin. Le neopromosse rispondono subito con Merli, che al 21' riporta la parità. Dopo 8 minuti la Lazio ritrova il vantaggio con la solita Martin, questa volta a segno dagli 11 metri. Le laziali non fanno in tempo ad esultare che il Brescia risponde immediatamente con Pasquali. Il primo tempo si conclude sul 2-2. Nei primi dieci minuti della seconda frazione di gioco le due squadre continuano con gli effetti speciali: Cianci porta avanti al 49' la Lazio, che viene ripresa un minuto dopo da Merli. 3-3 finale che porta la formazione di casa al secondo posto (aspettando il Ravenna) con 9 punti. Le biancocelesti rimangono imbattute tra le mura amiche, anche se non sono riuscite ancora a vincere.