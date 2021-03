Lazio Women, Morace: “Lotito vuole migliorare la società. Inzaghi? Guardo i suoi allenamenti”

Carolina Morace, ex calciatrice e attuale allenatrice della Lazio Women, è intervenuta sulle frequenze di Radio Anch'io Sport per commentare la sua nuova avventura sulla panchina biancoceleste e non solo. Queste le sue parole: "La volontà di Lotito è quella di migliorare. L'aver investito su di me è importante, non è per un solo anno ma per un vero e proprio progetto. Il presidente vuole creare strutture che siano di supporto alla squadra maschile, a quella femminile e al settore giovanile".

DONNE ALLENATRICI IN SERIE A MASCHILE - "Quando chi sceglierà ci metterà un po' più di attenzione. Una donna deve avere un background molto più alto rispetto a quello di una donna".

OMOFOBIA NEL CALCIO - "Non ho parlato solo del mondo del calcio. La nostra società è omofoba e razzista. Secondo me è sotto gli occhi di tutti, sopratutto di chi ha vissuto all'estero. Succede la stessa cosa anche nella politica e nel giornalismo. Tante persone si devono nascondere, ancora non è considerata una normalità e questo ci porta a essere un pochino indietro nel rispetto delle diversità, rispetto agli altri Paesi. Siamo un popolo abituato a giudicare, troppo. Il resto del mondo va avanti".

HAI PARLATO CON INZAGHI? - "Sì, giusto la settimana scorsa. Il mercoledì ci alleniamo a Formello e ho avuto tempo di parlare con Simone. Presto vedrò anche i suoi allenamenti, visto che fa giocare molto bene le sue squadre".

COVID E SPORT - "Tutto il calcio, in generale, è in crisi. A causa della pandemia tanti non seguono più questo sport. Tanti ragazzini giocano a tennis e a padel oggi, e questo deve essere un allarme per il nostro mondo".