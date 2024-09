Lazio Women, Panico: "Partenza col botto! La coppia Piemonte-Le Bihan..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Patrizia Panico, intervenuta ai microfoni di Radio Laziale, ha detto la sua sulla squadra di Grassadonia e sull'inizio di stagione positivo dopo l'esordio nel derby contro la Roma. Le sue parole: "Partenza col botto per la Lazio Women, la davano tutti per spacciata. Chi conosce i derby capitolini sa che non è mai scontata come partita, spesso i valori in campo possono essere assottigliati se dentro al campo c’è una forte motivazione e spirito di appartenenza. La Lazio ha fatto tutto questo e molto bene, mi dispiace perché poteva anche portare a casa i tre punti però devo dire che mi è piaciuta molto. È una squadra che dovrà soffrire perché la categoria è diversa rispetto a quella a cui è stata abituata negli ultimi due anni e le partite non saranno sempre derby. Spesso se non hai la stessa motivazione a mille puoi anche soffrire. La Sampdoria è una squadra ampiamente alla portata, dove il gioco lo devi mostrare tu e non devi difenderti e ripartire. Vedremo il valore di questa Lazio, ma l’atteggiamento mi è piaciuto tantissimo”.

“A me è piaciuta molto la coppia d’attacco Piemonte - Le Bihan, si sono compensate. Avere un reparto d’attacco così diverso è un valore aggiunto. È una coppia d’attacco ben assortita”.

“Mercato? Se ti parlo in termini economici, tre milioni di euro è un budget importante che può farti rientrare nei playoff. Spesso però quello che si spende non è quello che si può ottenere, c’è il campo e ci sono state squadre che hanno speso di più e non hanno ottenuto niente e altre che hanno speso meno e ottenuto di più. Quello che ti dà l’idea del campionato che sarà è la programmazione, il settore giovanile che c’è sotto e la continuità di una guida tecnica”.

