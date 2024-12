Lazio Women, Piemonte: "Chiudiamo l'anno come meritiamo..."

A margine della cena di Natale della Lazio anche Martina Piemonte, attaccante della Lazio Women, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel partendo dalla doppietta rifilata al Milan che ha consegnato la vittoria alle biancocelesti nell'ultimo turno di campionato: "Contro il Milan è stata una rivincita per me. Ce lo meritavamo tanto perché cercavamo al vittoria, chiudevamo ogni gara con l’amaro in bocca ma finalmente possiamo chiudere l’anno come meritavamo. Ho tanta carica in vista del 2025, non meritiamo solo dieci punti e non vediamo l’ora di iniziare il nuovo anno. Gol? Quando ci divertiamo facciamo bene, io cerco di dare sempre il massimo. La mia idea di Natale perfetta? Con la famiglia”.