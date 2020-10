Lazio Women, Pittaccio: "Sfida con la Riozzese? Sono due punti persi, miglioriamo la mentalità"

Intervenuta ai microfoni di Lazio Style Radio, Francesca Pittaccio, giocatrice della Lazio Women, ha analizzato l'ultima sfida contro la Riozzese, terminata in pareggio: “Risultato che ci sta un po’ stretto. Abbiamo dominato la gara. Portiamo a casa un punto, ma ne abbiamo persi altri due. Abbiamo avuto una grande risposta per quanto riguarda il carattere della squadra, abbiamo cercato subito di rimontare la partita. Sull’1-1 abbiamo cercato di vincerla in tutti i modi. Un po’ meno l’approccio alla gara. Nei primi dieci minuti, abbiamo avuto un po’ di timore iniziale, o non sicurezza da parte nostra, dovuta anche dalla difficoltà dell’avversario. Anche loro lottano per la promozione. La Riozzese è una squadra organizzata e competitiva, la partita è stata bella, sotto tanti punti di vista. Era importante vincere, giocavamo in casa e ci saremmo distaccate da loro".

MIGLIORAMENTI - "Soddisfatti? Sì, da inizio stagione si vedono dei miglioramenti. Possiamo fare molto di più, ma piano piano stiamo crescendo, sta uscendo fuori la squadra che siamo. Prima qualche meccanismo doveva oliarsi. Dobbiamo migliorare in quanto a mentalità, entrare in campo già dai primi minuti cercando di vincere la partita".

LA SFIDA COL BRESCIA - "Il mister s’è fatto sentire negli spogliatoi e i risultati sono arrivati. Dobbiamo essere più calme e consapevoli dei nostri mezzi. Prossima contro il Brescia? Una partita diversa rispetto alla Coppa Italia. In campionato hai l’obbligo di vincere, perché quest’anno vogliamo portare a casa la promozione. I tre punti sono essenziali, soprattutto dopo il pareggio. La Coppa Italia ci serve per allenare le nostre qualità, il campionato è il nostro obiettivo principale. Loro cercheranno di dare tutto, noi dovremo dimostrare la nostra superiorità. Manca la prima vittoria in casa, come mancano tanto i tifosi".

