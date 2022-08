Lazio Women, prosegue la preparazione e cresce la lista dei nuovi acquisti

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

A breve avrà inizio la nuova stagione della Lazio Women, le biancocelesti il 18 settembre affronteranno il Brescia Femminile sul campo Mirko Fersini di Formello. Proprio nel quartier generale delle aquile, la squadra di mister Catini si sta preparando a questa sfida e si è posta l'obiettivo di iniziare bene per lanciare subito un messaggio alle concorrenti per la promozione in Serie A. Per centrare quest'obiettivo ha dovuto lavorare in maniera concreta anche la squadra dirigenziale che, come comunicato dalla Lazio sul proprio sito ufficiale, in queste settimane ha chiuso per gli arrivi di altre nove calciatrici (per due si tratta di un ritorno), dopo le quattro già annunciate, confermando allo stesso tempo altre otto già in rosa la scorsa stagione e promovendone tre dalla squadra Primavera. Questo il comunicato della società biancoceleste:

"A disposizione di mister Catini sono a lavoro giocatrici neoarrivate e riconferme dalla passata stagione.

Tra i volti nuovi abbiamo:



- SOFIA COLOMBO: centrocampista proveniente dall'INTER.

- ARMELLE KHELLAS: difensore centrale proveniente dalle giovanili del LIONE.

- LETIZIA MUSOLINO: centrocampista proveniente dalla SAMPDORIA.

- SILVIA VIVIRITO: centrocampista proveniente dal CORTEFRANCA.

- ANGELA ORLANDO: esterno di difesa proveniente dalla ROMA CF.

- SOFIEKE JENSEN: centrocampista olandese classe 1999 con esperienza in serie A (ex Sassuolo ed ex Napoli) proveniente dal SAN MARINO.

- LOUISE ERIKSEN: centrocampista danese, sorella del calciatore Christian Eriksen, proveniente dal KOLDING: squadra professionistica della Serie A danese.



Diverse le giocatrici riconfermate tra le quali la bomber Noemi Visentin, esterno d’attacco che nella passata stagione in serie A ha realizzato 6 reti.

- Francesca Pittaccio, esterno difensivo

- Emma Guidi, portiere

- Arianna Pezzotti, esterno difensivo

- Antonietta Castiello, centrocampista

- Serena Natalucci, portiere

- Chiara Groff, centrale difensivo

- Federica Savini, centrale difensivo

Ritornano, invece, in biancoceleste dopo una stagione trascorsa in Serie C, il centrocampista offensivo Elena Proietti e l'attaccante Claudia Palombi. Aggregate alla prima squadra le giovani atlete Sarah Mattei, centrocampista offensivo, il portiere Elettra Martinoli e il difensore esterno Gemma De Angelis proveniente dalla formazione primavera.