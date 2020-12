Lazio Women, rinviato il match contro Ravenna, fissato il recupero contro il Pomigliano

Cambiamenti in casa Lazio Women per i match che dovranno giocare le ragazze di Seleman. Come riporta dall'agenzia ufficiale biancoceleste infatti Ravenna-Lazio Women, gara del campionato di Serie B femminile, originariamente in programma domenica 6 dicembre 2020, è stata rimandata a data da destinarsi. Mentre Lazio Women-Pomigliano, in programma domenica 8 novembre 2020, verrà recuperata mercoledì 9 dicembre 2020, alle ore 17:00, presso il 'Mirko Fersini' del Centro Sportivo di Formello.

