Lazio Women - Roma, Grassadonia: "Ecco cosa ho detto alle ragazze"

È la vigilia di Lazio Women - Roma e anche del debutto per le biancocelesti in Serie A. Un mix di emozioni quello che stanno provando le ragazze di Grassadonia, c'è attesa nel vedere anche come approcceranno al campionato e alla gara stessa. A raccontare tutto ciò e a fare il punto della situazione è stato il tecnico stesso intervenuto ai microfoni ufficiali del club. Le sue parole: "Si riparte, ma fortunatamente lavoriamo già da tanto tempo. Partenza super e ben vengano partite così importanti da giocare così la squadra metabolizza subito l’importanza del campionato e la consapevolezza dei colori che indossiamo. Il pericolo maggiore? La loro conoscenza tattica, è il terzo anno che sono insieme. Hanno vinto trofei. Sulla carta reciteranno un ruolo importane per la vittoria del campionato. Noi da neo promossa abbiamo voglia di metterci dentro con la mentalità giusta, senza mai speculare. Dobbiamo avere il piacere di esserci perché ce lo siamo meritati".

"Le ragazze conoscono l’importanza di questa partita, si parla di un Fersini pieno. Io devo pensare al campo e a quella che sarà la partita. Come approcciarsi. Da questo punto di vista ci siamo dentro già da lunedì in questa gara. Gli ultimi arrivi dovranno integrarsi, allenarsi perché sono in ritardo. Dobbiamo essere ancora più bravi perché siamo ancora in ritardo da un punto di vista tattico”.

“Piemonte, cosa può portare? Preferisco mai parlare dei singoli, tutte quelle che sono arrivate devono portare la loro personalità e conoscere e adeguarsi alle linee guida dell’allenatore. Da poco stiamo lavorando col gruppo completo, vedo tanta applicazione. Martina è un valore aggiunto, l’abbiamo spettata e desiderata tanto. Una trattativa lunga più di un mese. Sarà un primo anno di crescita e conoscenza e poi arriveremo a qualcosa di più importante".

“Cuore, testa e gambe ho detto alle ragazze. Entriamo in campo con rispetto, ma col motore acceso cercando di replicare quello che facciamo in settimana. Dobbiamo avere il piacere di giocarci questa partita".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE