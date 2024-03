Lazio Women, Varriale: "Miglior difesa? Non basta per vincere. E col Cesena..."

Insieme al tecnico Grassadonia, ai microfoni ufficiali del club, è intervenuta anche Marta Varriale. Il difensore biancoceleste ha analizzato così la gara, soffermandosi in particolare sulla difesa che attualmente è la migliore del campionato. Queste le parole: “Sicuramente essere capolista da sole significa tutto e niente, siamo concentrate. Mancano 8 partite alla fine della stagione e dobbiamo fare sempre bottino pieno per raggiungere la promozione. Siamo pronte per affrontare il Cesena”.

“Giocare il venerdì? Sicuramente non è stata una settimana normale, ci siamo allenate subito lunedì dopo la partita e abbiamo avuto meno tempo per prepararla. Sappiamo bene cosa ci chiede di fare il mister e siamo molto applicate, siamo pronte”.

“La difesa sta facendo molto bene, ma come reparto difensivo si intende tutta la squadra. Siamo molto concentrate e contente di essere la miglior difesa del campionato, ma non basta per vincerlo. La competizione c’è, è alta e siamo tutte concentrate per il bene della squadra. Siamo contente e molto unite tra di noi”.

“Giocare prima della Ternana mette pressione alle gare del sabato? Questo non lo so dire, sicuramente dobbiamo pensare a noi stesse come abbiamo fatto anche domenica scorsa. Il resto lascia il tempo che trova, adesso dipende tutto da noi”.

