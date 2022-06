Lazio, Zaccagni corre e Romero gioca a tennis: il raduno è vicino - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultimi momenti di svago per i calciatori della Lazio prima di tornare sul campo in vista della nuova stagione. A pochi giorni dal raduno di Formello prima della partenza direzione Auronzo di Cadore, i protagonisti biancocelesti non perdono l'occasione per tenersi in forma. Gli attaccanti di Sarri, in particolare, stanno facendo molta attività fisica. Dopo i video di Felipe Anderson e Immobile, è anche il turno di Zaccagni e Luka Romero. L'arciere ex Verona, in vacanza a Ibiza, non ha perso l'occasione per una bella corsetta, mentre il giovane argentino si è concesso una partita a tennis sull'isola di Palma di Maiorca. Sui social i loro scatti.