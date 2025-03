Lazio, Zaccagni: "Siamo carichi, ora nove gare come finali" - VIDEO

Importante riconoscimento per il capitano della Lazio Mattia Zaccagni che ha ricevuto nella giornata odierna il premio Ignazio Scardina. A margine dell'evento ecco le sue parole ai microfoni dei cronisti presenti: "Sono orgoglioso di ricevere questo premio in onore di un grande giornalista, soprattutto per la sua umanità e professionalità nel modo particolare di raccontare il calcio".

Sul momento della squadra: "Adesso sono passati un po’ di giorni senza partite e abbiamo ricaricato le batterie. Siamo carichi per il rush finale. Ci inorgoglisce il percorso fatto fin qui, peccato per la Coppa Italia però siamo vivi in Europa, ci giochiamo le nostre carte in campionato. Siamo felici del nostro percorso ora mancano delle gare che per noi sono come finali".

Su Patric invece: "Gaba ha sofferto tanto per questo infortunio. Con me si è aperto tanto e so che ha sofferto perché sapeva di non riuscire a dare il suo contributo alla squadra. Ha provato questa terapia conservativa che purtroppo non ha funzionato e il dolore non gli permetteva di aiutarci quindi ha preso secondo me la decisione migliore. Perdiamo Patric giocatore ma sicuramente ci darà una mano fuori dal campo".

A chiudere infine la Nazionale: "Per me è sempre un grandissimo orgoglio indossare la maglia azzurra. Siamo contenti del secondo tempo contro la Germania, peccato non essere passati. Adesso pensiamo alle qualificazioni per il Mondiale a giugno".

