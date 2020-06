Lazio - Zarate, un amore finito male: tifosi infuriati sui social

I tifosi lo accusano di scarsa riconoscenza, di aver attaccato e coinvolto la Lazio, ora al centro delle polemiche, proprio in un momento storico così importante. C'è amarezza nei tifosi biancocelesti, quello fra loro e Mauro Zarate è sempre stato un rapporto intenso. Anche quando le cose andavano male, quando il gol non arrivava e la Lazio rischiava di retrocedere. Un amore vero, ma finito male. Eppure recentemente in un'intervista, era stato lo stesso Maurito a parlare del suo legame con i tifosi biancocelesti e con la Lazio. Erano state parole al miele, ma ora, non contano più. Sui social e nelle radio capitoline è scoppiata la polemica contro di lui. Zarate è di nuovo al centro dell'attenzione, quasi come quando tradì i colori del Velez per vestire la maglia del Boca Juniors, scatenando la sommossa dei suoi ex tifosi. Il "traditore" lo chiamavano in Argentina, a Roma sembrano aver capito perché.

