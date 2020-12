Lazio, Zazzaroni: “La partita con il Bruges non sarà così semplice. In campionato...”

Ivan Zazzaroni, nel corso di un intervento a Radio Sportiva, ha provato a fare un primo bilancio sulla prima parte di stagione e a indicare quanto lontano arriveranno le squadre di Serie A. Di seguito le parole del giornalista: "In Champions League il bilancio delle italiane al momento è positivo, però bisogna fare attenzione all'ultima giornata. L'Inter deve guardare a se stessa e anche all'altra partita, l'incontro della Lazio non è così semplice. Atalanta? È una big per rendimento negli ultimi tre anni, sta facendo miracoli continui. Milan? Non è una squadra da scudetto, se lo vince è un miracolo di Maldini e Pioli stile Leicester. Nella corsa scudetto dico Inter, Juventus e Napoli, con Roma e Lazio in corsa per un eventuale secondo posto".

Uefa, l'imbattibilità di Lazio e Roma: mai sconfitte nelle rispettive competizioni

Lazio, storia di una metamorfosi: ecco come Acerbi è diventato 'El Jefe'

TORNA ALLA HOMEPAGE