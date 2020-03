Le Iene organizzano un mega torneo di FIFA 20: c'è Immobile

Tutto pronto. Le Iene hanno organizzato un mega torneo di FIFA 2020. Si chiama Quarantena League e tutti i giocatori si sfideranno direttamente dal divano di casa, rispettando così le regole del decreto governativo. Tanti i campioni del calcio italiano che prenderanno parte e hanno già dato l'adesione. Immancabile Ciro Immobile, re della play-station. Anche Balotelli, Materazzi, i fratelli Cannavaro, Pirlo, Ferrara, Oddo e Corradi si sono iscritti. Ma non sono gli unici perché la lista è davvero lunga: "I nomi nell'urna (oltre a quelli elencati ndr.) sono quelli di Sandro Tonali, Luca Pellegrini, Lyanco, Cristian Zaccardo, Davide Zappacosta, Armando Izzo, Andrea Petagna, Alessio Cerci, Enrico Brignola, Sebastiano Esposito, Javier Pastore, Claud Adjapong, Gonzalo Villar, Andrea Bertolacci, Mohamed Fares, Moise Kean, Domenico Berardi, Mattia Zaccagni, Alfredo Donnarumma, Dusan Vlahovic, Amadou Diawara, Elseid Hysaj, Gianluca Mancini, Salvatore Soviero e Andrea Stramaccioni".



Oggi, mercoledì 18 marzo alle ore 14 in diretta sulle Facebook e Instagram de Le Iene, Alessia Marcuzzi e Nicola Savino daranno il via ai sorteggi. Giovedì 19 marzo si darà invece il via ufficiale. Le partite avranno il commento tecnico di Pierluigi Pardo e quello un po’ “meno tecnico” della Gialappa’s Band. La finale è in programma lunedì 23 marzo.

