Lecce, duplice omicidio nella notte: ucciso l'arbitro Daniele De Santis e una donna

Bruttissimo episodio accaduto in queste ore in Puglia. Una lite sarebbe infatti degenerata in un condominio di via Mondello, nei pressi di Gallipoli. A perdere la vita l'arbitro di Daniele De Santis, direttore di gara di Serie C, e una donna Eleonora Manta. A riportarlo è il Messaggero secondo il quale i due sarebbero morti a causa di un accoltellamento, sul posto le pattuglie della Polizia.

