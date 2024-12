Lecce, la delusione di Giampaolo a Sky: "Questo è il calcio. Avremmo meritato..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nell'intervista post-gara ai microfoni di Sky, Marco Giampaolo ha espresso tutta la sua delusione per la sconfitta del suo Lecce contro la Lazio, arrivata questa sera. Ecco le sue parole: “Più delusione o la soddisfazione per la prestazione? Questo tipo di prestazione d’inferiorità contro una squadra forte andrebbe premiata con un risultato positivo. Quando invece il risultato non lo ottieni, ti dispiace molto di più. Ho parlato con la squadra, gli ho fatto i complimenti, gli ho detto che hanno emozionato. Un risultato positivo sarebbe stato straordinario, ma questo è il calcio. C’è veramente tanta delusione però”.

“La Lazio sa far tante cose, l'avevamo preparata bene. I ragazzi sono stati bravissimi a far tutto. Poi siamo rimasti in inferiorità numerica. È stata una partita fatta di tanti contenuti, interpretata bene dal Lecce. C’erano volte in cui andarli a prendere, altri in cui aspettare il loro errore. Io ho poco da dire. Mi dispiace, sarebbe stata la ciliegina sulla torta”.

“Sconfitta peggiore perché prima di Natale? La sconfitta è pesante sempre, io faccio sempre più fatica a digerirla. I miei calciatori sono giovani, mettono subito via da parte la delusione per poter ripartire. Ho detto che per noi le feste non ci sono, giochiamo sempre. Avremmo meritato il risultato positivo. Siamo in grande difficoltà numerica, non è semplice. Salti l’ostacolo solamente a fronte di un grande spirito, e la mia squadra l’ha fatto”.

