Lecce, Meluso sul futuro di Liverani: il ds non esclude l'addio del tecnico

Le voci che, in caso di addio di Inzaghi, vorrebbero Liverani tra i candidati alla panchina della Lazio, sono arrivate anche all'orecchio di Mauro Meluso. Il ds del Lecce ha detto la sua sulla questione nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Non ci ha girato intorno: "Nel calcio tutto può succedere. Sarei dispiaciuto, ma non deluso. Capirei che davanti all’occasione della vita Fabio farebbe altre scelte“. Meluso ha poi sottolineato come finora Liverani sia stato sempre sincero e trasparente, dimostrando grande rispetto nei confronti del club pugliese e professionalità. L'ex biancoceleste, infatti, avrebbe raccontato ai vertici del Lecce di aver incontrato per caso Igli Tare all'aeroporto di Fiumicino. Ecco perché la dirigenza giallorossa è convinta che, in caso di sviluppi, verrebbe informata con largo anticipo da Liverani.

