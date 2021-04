Ledesma, il sogno del ritorno alla Lazio. La moglie: "La sua anima tra l'Olimpico e Formello" - FOTO

Cristian Ledesma è pronto a iniziare una nuova avventura nella Lazio calcio a otto. Per lo storico capitano biancoceleste si tratta di un ritorno a casa. Uno di quelli inaspettati quanto romantici. L'argentino sta ricevendo una serie infinita di messaggi da parte della sua "gente", a cui la moglie Marta ha risposto con un lungo post condiviso su Instagram. Parole, quelle della compagna di vita di Cristian, che portano a galla gratitudine, dedizione e una quantità smisurata d'amore. Di seguito il pensiero completo: "Di Lazio non parlo mai. Chi mi conosce conosce i mille perché, i mille enigmi, i mille pensieri.

Lui invece di Lazio parla sempre, secondo me la sogna anche di notte. Stasera però vedendo la foto della presentazione della Lazio Calcio a 8, il video, l’hashtag #ledesmaisback, leggendo la pioggia di commenti e di messaggi che ci stanno arrivando...mi sono detta che forse un pochino potevo aprirlo quel cassetto. In quel cassetto c’è una vita consegnata interamente al bene di quella maglia e della sua gente. Una tale dedizione, un tale amore, una tale sofferenza che si concede solo alle cose che si amano davvero".

TESTIMONE D'AMORE - Marta ha proseguito: "Sono testimone oculare di quanto Cristian, a quella maglia, a quel simbolo, a quei tifosi, soprattutto bambini, si sia “consegnato” totalmente senza risparmio e senza sosta. E sono convinta, che ha accettato questa nuova sfida non solo perché ama il calcio e tornare per un po’ calciatore, ma per rimettersi quei colori e quel simbolo sul petto. Perché una parte della sua anima è rimasta lì negli spogliatoi dell’Olimpico, nei corridoi di Formello, nell’angolo caffè dei magazzinieri, in ogni fascia di capitano indossata e in ogni maglia bianco-celeste sudata...ecco credo che #ledesmaisback per riprendersi un pezzettino del suo mondo, della sua Lazio. Grazie a SS Lazio calcio a 8".