Lega Calcio, Abete nuovo commissario. Gravina: "È la persona giusta"

Ieri sera sono arrivate le dimissioni di Mario Cicala. La Figc ha indetto dunque un Consiglio Federale straordinario per nominare un nuovo rappresentante legale, e tale figura ha un nome e un cognome: Giancarlo Abete. Gravina ha tenuto una conferenza stampa per divulgare la decisione: "Noi avevamo individuato la figura del professor Cicala come commissario, ma ci sono stati una serie di conflitti d’interesse che hanno portato a una sua dimissione. Per quanto ci riguarda ho evidenziato al Consiglio che essendo venuto meno il rapporto di fiducia ora il nuovo commissario è Giancarlo Abete. Qerché penso che sia una persona di grande equilibrio ed esperienza. Conosce il nostro mondo e gli equilibri della Lega. E’ equidistante da ogni lato.Il presidente Abete si ritiene un traghettare. Mi ha detto che ritiene la sua carica a tempo e senza la possibilità di rivendicare prospettive di ruoli futuri. La speranza è che possa individuare nel suo percorso il nuovo presidente della Lega".

LAZIO, LE PAROLE DI LOTITO

LAZIO, LE PAROLE DI DIACONALE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE