Lega Serie A, nuovo rinvio del voto sull'ingresso dei fondi. Dal Pino: "Due punti in sospeso"

L'Assemblea della Lega di Serie A ha rinviato la decisione sull'ingresso dei fondi CVC, Advent e FSI. I club, riuniti in Assemblea, hanno deciso di svolgere un ulteriore approfondimento sul tema e non arrivare oggi a una votazione. In ballo ci sono 1,7 miliardi di euro che i fondi sono pronti ad investire in una media company per la gestione del diritti tv del campionato. La conferma, riporta gazzetta.it, è arrivata dall'ad dell'Inter Beppe Marotta che, uscito dall'albergo di Milano dove si è tenuto l'incontro dei club, ha rivelato: "Sì, approfondiamo la questione e decideremo probabilmente lunedì”. Nel corso di una conferenza stampa online, infine, il presidente Dal Pino, ha spiegato: "Due 2 punti per il Term Sheet trovano ancora delle posizioni di mancato accordo con la controparte e per questo abbiamo deciso di rinviare a una nuova assemblea giovedì prossimo per negoziare con i fondi questi 2 punti aperti"

FORMELLO - Lazio, testa al Cagliari: Milinkovic riprende a parte

La Lazio, gli scontri diretti e l'aggancio all'Atalanta: la classifica completa

TORNA ALLA HOMEPAGE