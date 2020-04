Leiva, Pedro Lucas orgoglio di papà: serie di palleggi in giardino - VD

"Di padre in figlio". È proprio il caso di dirlo dando un'occhiata alle giocate del piccolo Pedro Lucas Leiva. Il figlio del centrocampista della Lazio, in quarantena come tutti i cittadini italiani, sta continuando ad allenarsi come suo papà. Il video, pubblicato dall'ex Liverpool su Instagram, lo ritrae impegnato in una serie infinita di palleggi. Per la gioia del padre, che non può non ammirare le 'skills' del suo campioncino.

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO