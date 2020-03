Lichfield (MIT): "Dopo il Covid-19 nulla tornerà come prima. Ecco come sarà la vita"

La pandemia da coronavirus sta sconvolgendo l'asset economico del mondo. Una strada di non ritorno per Gideon Lichfield direttore del MIT Technology Review, prestigiosa rivista delle Università degli USA: “La maggior parte di noi probabilmente non ha ancora capito, e lo farà presto, che le cose non torneranno alla normalità dopo qualche settimana, o addirittura dopo qualche mese. Alcune cose non torneranno mai più. Ogni Paese ha bisogno di fare come l'Italia e imporre un distanziamento sociale per rallentare la diffusione del virus ed evitare il collasso dei sistemi sanitari. La pandemia durerà, anche attenuata, fin quando non avremo un numero sufficiente di persone che hanno avuto il Covid-19 in modo da lasciare gli altri immuni o che nel mentre non arrivi un vaccino. Fin quando ci saranno persone con il virus l'epidemia continua e ripetersi. Serviranno controlli rigorosi, con misure di distanziamento sociale estreme ogni volta che i ricoveri aumenteranno nuovamente. Utile sarebbe ridurre del 75% tutti i contatti sociali. Tutte le famiglie dovrebbero ridurre del 75% i contatti al di fuori della famiglia, della scuola o del posto di lavoro. Le scuole quindi, ad esempio, potrebbero essere aperte due mesi e chiuse un mese. Questo per almeno 18 mesi, fin quando avremo, forse, un vaccino. Scompariranno tutte quelle imprese che mettono insieme tante persone riunite: ristoranti, bar, caffè, palestre, hotel, teatri, cinema, museo, centro commerciali,fiere, gallerie, discoteche, compagnie aeree, crociere, trasporti pubblici, luoghi di attività sportiva anche all'aperto. I genitori dovranno tornare a pensare ai propri figli, obbligati a studiare in casa e problematico sarà curare gli anziani. Addio agli amanti e alle relazioni extra-matrimoniali. Ci saranno compromessi su compromessi, spesso imbarazzanti. Pagheremo piccole libertà con una sorveglianza invasiva tramite i nostri telefoni. Il mondo sta cambiando di nuovo totalmente, come ha fatto anche il passato e come sempre ci sarà qualcuno che perderà molto più di altri". La speranza è quella invece di un ritorno...al passato.