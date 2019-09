Lione, accoltellamenti in stazione: muore 19enne, 9 feriti. Preso un afgano

Pomeriggio di terrore a Villeurbanne, nella periferia di Lione. Nei pressi della stazione degli autobus di Laurent Bonnevay, un uomo di nazionalità afgana ha accoltellato diversi passanti, ferendone 9 e uccidendone uno: un ragazzo di 19 anni. Come riporta Le Progres, l'uomo ha iniziato ad accoltellare indiscriminatamente chiunque gli capitasse a tiro con un forcone e un coltello da barbecue, prima di essere fermato da 4 autisti dei mezzi pubblici, che lo hanno trattenuto fino all'arrivo e all'arresto della polizia. Il sindaco di Lione Gérard Collomb ha dichiarato: "Al momento non conosciamo le motivazioni dell'aggressore, ma è sicuro che non si tratta di una rissa, perché è qualcuno che ha attaccato indiscriminatamente persone che aspettavano l'autobus". Non si esclude l'ipotesi terrorismo.

CASO PAVLOVIC, LA VERSIONE DEL PARTIZAN

LAZIO-ROMA, I CONVOCATI DI FONSECA

TORNA ALLA HOMEPAGE