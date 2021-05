ll caso Superlega alla Corte di Giustizia Europea. La UEFA: "Fiduciosi della nostra posizione"

AGGIORNAMENTO ORE 14:30 - In risposta alla mossa della Superlega, la UEFA ha emesso un comunicato ufficiale in cui chiarisce la propria posizione: "La UEFA prende atto dell'annuncio da parte della Corte di Giustizia dell'UE del riferimento da parte di un Tribunale di Madrid sulla cosiddetta European Super League, nonostante il ritiro di nove dei suoi club fondatori. La UEFA ha fiducia nella sua posizione e la difenderà con forza"

La Superlega ripassa all'attacco e cita Uefa e Fifa al Tribunale di Madrid. Dopo le voci sempre più insistenti riguardo eventuali esclusioni e penalizzazioni da parte di Uefa e Fifa dei club rimasti ancora coinvolti nel progetto Superlega, (Juve, Barca e Real), il caso sarà discusso dalla Corte di Giustizia Europea per richiesta dei tre club membri. Questo il comunicato pubblicato sui canali social dai membri della Superlega: "La Superlega cita Uefa e Fifa per violazione delle leggi europee sulla concorrenza su rinvio del Tribunale di Madrid" si legge nel breve comunicato. L’obiettivo è chiarire se l’esclusività dell’organizzazione degli eventi sportivi, da parte di Uefa e Fifa, non infranga il principio di libera concorrenza ".

Sarri - Lazio, social sempre più protagonisti: dopo l'emoticon anche l'hashtag è virale

Lazio, i tifosi hanno scelto il sostituto di Inzaghi: invasione di "sigarette" sui social!

TORNA ALLA HOME PAGE