Lokomotiv - Lazio, Acerbi: "Ho sbagliato davanti al portiere, ecco perché..." - FOTO

La Lazio vince contro la Lokomotiv Mosca, raggiunge quota otto punti in classifica e rimane in lotta per il primo posto del girone, da giocarsi nello scontro diretto contro il Galatasaray. La sfida odierna è terminata 3 a 0 in favore dei biancocelesti, ma lo score sarebbe potuto essere ancora più largo. Qualche occasione, anche clamorosa, non è stata sfruttata a dovere. Ad esempio, quella capitata sui piedi di Francesco Acerbi quando il risultato era già sul 2 a 0. Lo stesso difensore ha scherzato su Instagram: "Sul 2-0 ho sbagliato davanti al portiere per non portare via la scena a Ciro Immobile".

