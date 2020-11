Lopez: "Lazio brava anche se in emergenza. Caicedo un titolare"

Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3, l'ex biancoceleste Lopez ha parlato del momento della Lazio e del percorso finora compiuto: "La Lazio è stata brava a chiudere bene questo ciclo di partite nonostante l'emergenza, il pareggio contro la Juventus è stato prezioso. Caicedo? Per me è un vero e proprio titolare. Inzaghi però fa bene ad usarlo come arma a gara in corso, giocando ogni tre giorni è fondamentale gestire al meglio le energie".

