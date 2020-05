Lopez: "Lazio gruppo importante, merita di finire questo campionato"

Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto l'ex biancoceleste Lopez: "Con la ripresa partiranno tutti alla pari, sarà una situazione strana e nuova per tutti. Bisognerà essere bravi a dosare le energie nel corso della settimana, visto che si giocherà ogni tre giorni. Ripartendo il 20 giugno, i calciatori avrebbero più tempo per prepararsi alla stagione. Sicuramente ci sarebbe meno tempo per preparare le partite, per fortuna nella rosa di Inzaghi tutti sanno quello che devono fare. C'è un gruppo importante, dove le riserve sanno rimpiazzare al meglio i titolari. Si è visto prima della sosta, quando nonostante le assenze si continuava a vincere. I biancocelesti meriterebbero di finire questo campionato, prima dello stop stavano dando spettacolo. Sicuramente sarà un calcio diverso, tra calendario compresso e porte chiuse, ma purtroppo al momento non ci sono alternative. Bisognerà abituarsi".