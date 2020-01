Luca Pellegrini svela: “Stavo per andare alla Lazio…”

Il difensore del Cagliari Luca Pellegrini si è raccontato in una lunga intervista concessa a Calcio2000. L’ex Roma ha svelato una curiosità relativa all’inizio della sua carriera, che chiama in causa anche la Lazio: “Questo è un aneddoto che non credo sappia nessuno. Dopo che ho fatto il provino con la Roma, sono stato contattato dalla Lazio. Sembrava poter nascere qualcosa di importante ma, al momento di concludere, la Lazio mi ha posticipato l’incontro di tre giorni. Bene, proprio in quei giorni di attesa, mi ha richiamato la Roma e ho firmato con i giallorossi. Direi sliding doors, no?”.

Lazio, Caicedo prende la mira: Samp vittima preferita, ma all'Olimpico...

Lazio, quando Inzaghi regalò la 100esima vittoria a Eriksson: i dettagli

TORNA ALLA HOMEPAGE