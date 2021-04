Luca Zingaretti è una furia contro i giocatori della Roma: "Andreste presi a schiaffoni"

Il pareggio di questo pomeriggio tra Roma e Sassuolo ha fatto letteralmente perdere le staffe a Luca Zingaretti. Il celebre attore, noto per il ruolo del commissario Montalbano, si è lasciato andare a un duro sfogo al termine del match. Tifoso romanista, ha espresso il suo risentimento su Instagram: "Che tristezza! Come gioca male la Roma. A parte i soliti pochi, si vedono solo giocatori svogliati che fingono di fare pressing. Gol presi che nemmeno all'oratorio. E allargano le braccia come se non avessero colpa. Andreste presti a schiaffoni. Basta!".

