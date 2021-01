Luis Alberto, pomeriggio in famiglia. Il 'Mago" ammette la sconfitta: "Mia figlia mi ha distrutto" - FOTO

Pomeriggio di relax per Luis Alberto che, tornato a casa dopo la seduta d'allenamento di questa mattina nel centro sportivo di Formello, si è ritagliato qualche ora da trascorrere con la famiglia. Il 'Mago' ha reso partecipi i propri followers di Instagram del gioco fatto con la figlia Martina, per poi ammettere la sconfitta: "Finalmente un po' di tempo in famiglia. Anche se devo riconoscere che Martina mi ha distrutto giocando a Indovina chi".

Lazio, Acerbi e la corsa della squadra verso la Nord: "L'unica direzione che conta" - FOTO

FORMELLO - Lazio, le prove: Immobile riposa, chance Muriqi

TORNA ALLA HOMEPAGE