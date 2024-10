Luiss, due ex Lazio per rinforzare la squadra: di chi si tratta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato di Eccellenza non smette di dare sorprese, e la LUISS ne ha fornite due belle grosse per tutti gli appassionati e non della categoria. Il club dell'ateneo ha infatti ufficializzato l'acquisto del difensore Mobido Diakité e dell'attaccante Antonio Rozzi. Come riferisce Roma Today, Diakité è un nome noto a tutti i tifosi di calcio italiani, con più di cento presenze in A con le maglie di Lazio, Fiorentina, Cagliari, Frosinone e Sampdoria. Non è da meno Antonio Rozzi, ex enfant prodige del vivaio della Lazio che si è tolto sia lo sfizio di esordire con i biancocelesti in Lazio - Milan del 2012 che di vestire la maglia dei Galacticos. Rozzi infatti ha giocato nel 2013-2014 con la squadra B del Real Madrid, condividendo lo spogliatoio con giocatori come Diego Llorente e Lucas Vazquez.

