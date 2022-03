Luka Romero emozione Argentina: in tribuna nella trasferta in Ecuador - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è conclusa la fase delle qualificazioni al Mondiale per l’Argentina che ieri ha disputato l’ultima gara del girone contro l’Ecuador. È finita in parità ma un risultato che non cambia le sorti della Selección dal momento che aveva già staccato il pass per il Qatar diverso tempo fa. A gran sorpresa il ct Scaloni aveva chiamato in occasione di queste due ultime partite diversi giovani, tra cui Luka Romero. Nonostante non sia stato schierato in campo, per il giovane biancoceleste sono stati comunque giorni emozionanti. Finalmente il desiderio di potersi allenare con la Nazionale dei grandi si è avverato, ne va orgoglioso e lo testimoniano i post che ha condiviso nei giorni passati tramite i social. Sorriso stampato in faccia e occhi increduli ma pieni di felicità per un sogno che si avvera e spera possa continuare ancora.

