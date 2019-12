Maifredi: "Non è la Juve il problema, è la Lazio che gioca magnificamente"

Due sconfitte in pochi giorni, entrambe contro la Lazio. E un processo scontato a Sarri iniziato già al momento del triplice fischio della Supercoppa Italiana. A molto questi Juventus (che, comunque, in stagione ha perso solo contro i biancocelesti ndr) non convince. Sia tatticamente che qualitativamente, con un calciomercato estivo per molti deludente e l'addio di un senatore come Mandzukic, mollato a cuor leggero. Tra le critiche si è insinuato Gigi Maifredi. Per l'ex tecnico dei bianconeri il momentaccio di Sarri e i suoi non è dovuto a un progetto sbagliato, quanto all'avversario affrontato nelle ultime due disfatte. Ecco le sue parole a Radio Sportiva: "Nella Juventus non si è incrinato nulla. Semplicemente i bianconeri hanno perso contro una squadra che gioca in maniera magnifica, la Lazio. Può succedere di incontrare una squadra superiore a te nella singola partita, bisogna accettarlo e andare avanti".

LAZIO, LA NOSTRA ESCLUSIVA CON NASTASIC

CALCIOMERCATO LAZIO, KIYINE PARLA DEL SUO FUTURO

TORNA ALLA HOMEPAGE