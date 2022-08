Maiorca, Muriqi sempre più protagonista: incisivo col Rayo Vallecano

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vedat Muriqi dopo una trattativa estenuante è volato a Maiorca, di nuovo, questa volta però per restarci. Il kosovaro è riuscito a mettersi in mostra nella stagione precedente, riscattandosi e dimenticando per sempre il periodo alla Lazio. È diventato nel corso del tempo una pedina importante per il mister e per la squadra, ora non fa altro che confermarsi. Ieri si è disputata la settimana giornata de La Liga, il club delle Baleari ha affrontato il Rayo Vallecano imponendosi sui rivali per 2 a 0 e tra i protagonisti del match c’è anche l’ex biancoceleste. L’attaccante ha realizzato la rete che ha sbloccato il risultato al 13’, facendo un primo passo verso la vittoria arrivata definitivamente con il gol Lee Kang-in.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE