Manchester City, Guardiola insofferente: "In campo anche a Natale"

Non esiste pausa per il Manchester City, in crisi nera per gioco e risultati ottenuti. La squadra di Guardiola sta vivendo un periodo decisamente no dal quale non riesce a uscire. I Citizens, dopo la sconfitta in casa dell'Aston Villa, affronteranno l'Everton e all'antivigilia della sfida di campionato del "Boxing Day", il tecnico è intervenuto in conferenza stampa.

Lo spagnolo ha spiegato che non sono previsti giorni di riposo, sarà necessario lavorare anche il giorno di Natale nella speranza di riuscire a portare a casa un risultato quantomeno soddisfacente. "Ci alleniamo oggi pomeriggio e domani sera - ha raccontato l'allenatore - Poi rimarremo qui e giocheremo il giorno di Santo Stefano. Oggi, dopo la seduta, invece, i miei staranno a casa con le loro famiglie e ci resteranno fino a domani mattina. Poi ci alleneremo e spero che domani sera tutti vogliano essere qui, nel centro di allenamento, perché è nostro dovere".

