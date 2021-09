Mancini scherza sulla laurea Honoris Causa: "Più facile preparare la finale di EURO 2020 o la tesi?" - FOTO

Giornata importante quella di ieri per il ct dell'Italia Roberto Mancini premiato con la laurea Honoris Causa in Scienze dello Sport dall’Università di Urbino. "È stato più facile preparare la finale di EURO 2020 o la tesi? Forse la seconda Grazie di cuore all'università di Urbino Carlo Bo per l'accoglienza di ieri e per l'occasione di provare un'emozione molto particolare", questo il messaggio postato dal ct azzurro sui social.

