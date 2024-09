Mandorlini: "La Lazio deve fare di tutto per la Champions. Adesso però..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Radio Roma Sound, l’ex tecnico del Verona Andrea Mandorlini - in attesa della partita di lunedì sera con la Lazio - si è espresso sui biancocelesti. Ecco di seguito le sue parole:

"Quindi l’Inter è la favorita, per le altre vale lo stesso discorso fatto per Lazio e Verona, devono trovare equilibri che ancora non ci sono. Penso che sarà un campionato equilibrato. Penso che la Lazio debba fare di tutto per rientrare nel lotto delle squadre che faranno le coppe. Certo è che un conto è guardare gli obiettivi e un conto raggiungerli. Finire tra le prime quattro sarebbe un qualcosa di importante; tra il quinto e il settimo posto invece sarebbe un campionato buono ma non eccezionale. Adesso però non bisogna guardare la classifica. Bisogna avere pazienza, sono cambiati tanti giocatori, è cambiata la guida tecnica… è chiaro che in generale in Italia di pazienza se ne ha sempre poca. Nuovo format competizioni europee? È bellissimo, giocare con certe squadre di livello era impensabile, a meno di trovarle più avanti nel torneo".

